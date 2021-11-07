Трубин: «Будет тяжелый матч, ведь на «Колос» придет много людей»
Матвиенко впервые после травмы появился в старте «Шахтера» в матче УПЛ
Ранее защитник вышел на замену в игре против «Десны»
Николай Матвиенко / Фото - ФК Шахтер
В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» принимает «Шахтер». Стартовый свисток прозвучал в 17:00.
Отметим выход в стартовом составе «горняков» защитника Николая Матвиенко. Это его дебютное появление с первых минут в чемпионате после травмы.
Напомним, и.о. главного тренера «Колоса» Сергей Кузнецов подал в отставку перед матчем с «Шахтером».