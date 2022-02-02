Матвиенко: «Де Дзерби помешан на футболе»
Матвиенко: «Вылет из еврокубков пойдет нам на пользу»
У «Шахтера» остались задания только во внутреннем чемпионате и Кубке
02 февраля 10:26
Николай Матвиенко / Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко высказался о вылете своей команды из еврокубков.
«С позиции психологии, конечно, обидно, что у нас не получилось попасть в евровесну. Но у нас много новых, очень сильных и талантливых исполнителей. Команда строится, и я уверен, что в какой-то степени это пойдет нам на пользу. У нас будет больше времени сыграться, а у тренеров - больше времени нам помочь. Надеемся, что сможем провести этот чемпионат идеально и победить во всех играх, чтобы в следующем году попасть в Лигу чемпионов и провести ее достойно».
В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» на 2 очка опережает «Динамо».
Комментарии 0