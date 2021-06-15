Матвиенко: «Яремчук – хищник. Надеюсь, перейдет в топ-клуб»

Форвард показал хорошую игру против голландцев

Николай Матвиенко / фото - Sport 24

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко поделился впечатлениями от игры Романа Яремчука, а также прокомментировал поражение от Нидерландов.

Что вы можете сказать о Романе Яремчуке как о форварде и как о человеке?

«Здесь много говорить не нужно. Роман – очень хороший человек, сильный нападающий, хищник, против него всегда сложно действовать на тренировках. Я надеюсь, что в дальнейшем он перейдет в топ-клуб».

Матч Голландия – Украина называют самым зрелищным на Евро-2020, а гол Ярмоленко – самым ярким. Что вы думаете по этому поводу?

«На мой взгляд, чехи уже забили интереснее гол. Что я могу добавить... Мы все стремились к этому, долго шли. Выкладываемся полностью, стараемся показать все, что у нас есть».

В своем первом матче на Евро-2020 Украина уступила Нидерландам со счетом 3:2. На счету Яремчука – гол и голевая передача.

Но, не смотря на поражение, команда Андрея Шевченко сохраняет хорошие шансы на выход из группы. Главное – выиграть оставшиеся матчи.

Напомним, Матвиенко заявил, что нужно обязательно обыгрывать македонцев.