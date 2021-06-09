Матвиенко: «Зинченко важен для команды на поле и за его пределами»
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал роли хавбека Александра Зинченко в команде. Слова игрока «Шахтера» передает Goal.
Вспоминаю, как Александр приехал в академию «Шахтера» в 15-летнем возрасте. Сначала он был немного застенчивым и даже скованным, но потом раскрылся.
Однако с первого дня было ясно, что он хочет показывать на поле. Александр проявлял настырность и решительность на поле. Уже тогда было понятно, что он станет футболистом топ-уровня.
Зинченко очень важен для команды на поле и за его пределами. Он всегда просит нас общаться друг с другом. Он изучал каждый процесс в Англии изнутри, поэтому всегда нам говорит, что хорошее общение – решающий аспект.
Александр обладает лидерскими качествами. Он оказывает сильное влияние на команду. Он сказал нам: «В Англии нельзя плохо относиться к команде». Он пытается внедрить тот же подход и в сборной.
Ранее Зинченко и сам отметил важность хорошей атмосферы в команде.
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