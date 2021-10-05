Майкон: «Чемпионат длинный. Уверен, еще обгоним «Динамо»
Хавбек «Шахтера» Майкон прокомментировал ничью в матче десятого тура УПЛ с киевским «Динамо» (0:0):
«Мы больше контролировали мяч. Конечно, у «Динамо» были шансы. Однако только «Шахтер» показал, что хочет победить и играет на три очка. К сожалению, мы не реализовали моменты. Но чемпионат длинный. Нужно продолжать работать. И тогда, уверен, мы их обгоним.
Судя по тому, как играло «Динамо», ничья их устроила. Соперник всю игру оборонялся. Мы же стремились играть в открытый футбол и забить гол.
Да, то, что мы не пропустили в двух встречах с «Динамо», а также в матчем с «Интером», показывает рост нашей команды. «Шахтер» проходит процесс эволюции. Мы проводим хорошие игры в последнее время. Это плоды нашей работы. Нужно продолжать в том же духе.
Разница с матчем за Суперкубок? Мы не забили. Не хватило каких-то деталей. В целом, матч отличался, и их нельзя сравнивать.
Да, нам не хватало Траоре, Дентиньо и Фернандо. Это важные игроки, их отсутствие мы чувствуем глубоко. Но те, кто вышли на поле, проявили себя достойно».
В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» отстает от «Динамо» на три очка.
Напомним, ранее стало известно, что контракт Дентиньо с «горняками» истекает через месяц.
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