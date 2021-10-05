Майкон: «Чемпионат длинный. Уверен, еще обгоним «Динамо»

Майкон / фото - ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Майкон прокомментировал ничью в матче десятого тура УПЛ с киевским «Динамо» (0:0):

Судя по тому, как играло «Динамо», ничья их устроила. Соперник всю игру оборонялся. Мы же стремились играть в открытый футбол и забить гол.

Да, то, что мы не пропустили в двух встречах с «Динамо», а также в матчем с «Интером», показывает рост нашей команды. «Шахтер» проходит процесс эволюции. Мы проводим хорошие игры в последнее время. Это плоды нашей работы. Нужно продолжать в том же духе.

Разница с матчем за Суперкубок? Мы не забили. Не хватило каких-то деталей. В целом, матч отличался, и их нельзя сравнивать.

Да, нам не хватало Траоре, Дентиньо и Фернандо. Это важные игроки, их отсутствие мы чувствуем глубоко. Но те, кто вышли на поле, проявили себя достойно».