Майкон назвал свои задачи в «Шахтере»

Майкон / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Майкон поделился мыслями по поводу продления своего контракта с клубом. Бразилец рассказал о своих дальнейших целях.

Очень счастлив, что и у нашей команды, и у меня так много болельщиков, поддержку которых мы всегда ощущаем. Мы усердно работаем на тренировках, чтобы получить признание, завоевать любовь болельщиков. Счастлив, что болельщики «Шахтера» меня любят, постараюсь и дальше радовать их игрой и положительными эмоциями.