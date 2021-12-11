Палкин назвал игрока «Шахтера», от которого зависит, в какой футбол играет команда
Майкон назвал свои задачи в «Шахтере»
Ранее хавбек «горняков» продлил контракт с клубом
Майкон / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Майкон поделился мыслями по поводу продления своего контракта с клубом. Бразилец рассказал о своих дальнейших целях.
Пребываю в отличном настроении, очень счастлив подписать новый контракт с «Шахтером». Впереди усердная работа, ведь у меня с клубом общие цели – выигрывать новые титулы и помогать команде наилучшим образом.
Очень счастлив, что и у нашей команды, и у меня так много болельщиков, поддержку которых мы всегда ощущаем. Мы усердно работаем на тренировках, чтобы получить признание, завоевать любовь болельщиков. Счастлив, что болельщики «Шахтера» меня любят, постараюсь и дальше радовать их игрой и положительными эмоциями.
Ранее переподписание соглашений с Аланом Патриком и Майконом прокомментировал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.
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