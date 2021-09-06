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Майкон: «Шахтеру» во многом нужно прибавлять»

Хавбек «горняков» рассказал о том, как команда работает во время международной паузы
Футбол Украинская Премьер-лига
20:37
Майкон: «Шахтеру» во многом нужно прибавлять»
Майкон / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Майкон рассказал в эфире Shakhtar News о работе команды во время паузы на международные матчи.

Это важная пауза, потому что во многом нужно прибавлять. Всегда есть куда расти. Обычно у нас очень плотный календарь и постоянные матчи, а сейчас достаточно времени, чтобы исправить свои ошибки и стать лучше. Так что возникшей паузой мы стараемся максимально воспользоваться на тренировках.

В отсутствие сборников удается поработать над тактическими идеями Роберто Де Дзерби?

Да. Когда у Мистера полный состав, он уделяет внимание всем, а в такой ситуации он может специфически отрабатывать какие-то моменты с определенными игроками. В любом случае это заставляет команду расти.

В группе Лиги чемпионов у вас вновь «Интер» и «Реал»…

Да, как и в прошлом году! Очень сильные, топовые мировые команды. У нас были с ними неплохие результаты, но они остались в прошлом сезоне. Сейчас нужно работать.

Одна из главных целей – провести отличную кампанию в Лиге чемпионов. Но прежде всего у нас есть матч чемпионата с «Днепром-1», на котором мы и концентрируемся. Самая важная игра – всегда следующая. Мы должны показать хороший футбол.

Ранее КДК дисквалифицировал Додо на 2 матча за прямую красную карточку в матче с «Минаем».

Сергей Стаднюк
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Теги

Майкон Шахтер Донецк СК Днепр-1

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