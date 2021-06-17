Майкон: «Цели – выиграть Суперкубок Украины и попасть в Лигу чемпионов»

Евро 2020. Нидерланды – Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Полузащитник «Шахтера» Майкон поделился впечатлениями пресс-службе клуба от первых тренировках с командой после отпуска.
Об отпуске
«Было время, чтобы перезарядить батарейку и вернуться готовым. Все немного подготавливаются, перед тем как сюда приехать. Понятно, что мы еще не на 100% готовы, но, думаю, в первую неделю мы проведем хорошую работу, чтобы восстановиться».
О планах
«Конечно, сначала выиграть Суперкубок, квалифицироваться в Лигу чемпионов, мы знаем, что это вызов для клуба. Конечно, же чемпионат, который в прошлом сезоне не удалось выиграть – это цели на этот год».
«Шахтер» близок к трансферу второго игрока за лето.
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