Экс-игрок «Шахтера»: «Матч «горняков» с «Реалом» закончится результативной ничьей»
Майкон вспомнил прошлогодние триумфы в матчах с «Реалом»
«Горняки» дважды смогли огорчить тогдашних чемпионов Испании
13:49
Майкон / фото - ФК Шахтер
Хавбек «Шахтера» Майкон рассказал о победах над «Реалом» в розыгрыше ЛЧ 20/21:
«Если говорить глобально, я себя показал хорошо, как и вся команда. Добились хорошей победы благодаря хорошей командной игре. Помимо индивидуального, самое главное — как играем вся команда. Думаю, мы показали себя достойно в обоих матчах.
Какая из двух игр была более сложной? Уверен, второй матч сложнее. Да, первый был непростым. К сожалению, мы тогда потеряли много футболистов из-за коронавируса. Понимали, что состав неполный. Но команда показала себя, на удивление, очень и очень достойно».
В минувшем сезоне «горняки» смогли дважды обыграть испанский гранд. История противостояний «Реала» и «Шахтера».
Команды сойдутся вновь уже сегодня, 19 октября в 22:00.
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