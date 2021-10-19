Майкон вспомнил прошлогодние триумфы в матчах с «Реалом»

Майкон / фото - ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Майкон рассказал о победах над «Реалом» в розыгрыше ЛЧ 20/21:

Какая из двух игр была более сложной? Уверен, второй матч сложнее. Да, первый был непростым. К сожалению, мы тогда потеряли много футболистов из-за коронавируса. Понимали, что состав неполный. Но команда показала себя, на удивление, очень и очень достойно».