Майкон: «Желаем Фонсеке удачи, но не в матче с нами»

Полузащитник «Шахтер» Майкон дал комментарий «Футбол NEWS» о предстоящем матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы»:

Также они достойно себя показывают в Лиге Европы. Мы знаем силу итальянских команд и понимаем, с какими сложностями мы столкнемся, но мы готовы к этому. Мы приехали сюда побеждать. Знаем, что будет сложно, понимаем, что игра состоит из двух матчей, но «Шахтер» работает всего, чтобы побеждать.