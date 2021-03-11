Педро: «Шахтер» − качественный и квалифицированный соперник, матч будет сложный»
Майкон: «Желаем Фонсеке удачи, но не в матче с нами»
Хавбек «горняков» настроен на победу в матче против римлян
Майкон / Фото: shakhtar.com
Полузащитник «Шахтер» Майкон дал комментарий «Футбол NEWS» о предстоящем матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы»:
Все мы, которые работали с Фонсекой, желаем ему удачи, но не в этом матче. Сейчас важно, чтобы «Шахтер» победил и прошел в следующий этап Лиги Европы. «Рома» – очень сильная команда, которая хорошо играет в Серии А.
Также они достойно себя показывают в Лиге Европы. Мы знаем силу итальянских команд и понимаем, с какими сложностями мы столкнемся, но мы готовы к этому. Мы приехали сюда побеждать. Знаем, что будет сложно, понимаем, что игра состоит из двух матчей, но «Шахтер» работает всего, чтобы побеждать.
Видео трансляция матча «Рома» – «Шахтер». На нашем сайте будет также текстовая онлайн трансляция матча «Рома» – «Шахтер».
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