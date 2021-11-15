Украинец Барановский перешел в «Акжайык»
Мазяр продлил контракт с казахстанским клубом
Он вернулся в команду в январе
Фото: ФК Акжайык
Казахстанский «Акжайык» объявил о продлении контракт с украинским тренером.
Владимир Мазяр останется в команде. Новое соглашение рассчитано еще на один сезон, сообщает сайт клуба.
«Акжайык» Мазяр возглавляет не впервые. Он вернулся в команду в январе. Под его руководством клуб завершил прошлый сезон на 9-м месте.
Чемпионом Казахстана стал клуб «Тобол».
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