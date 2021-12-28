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Мбаппе: «100% закончу сезон в ПСЖ»

Форвард рассказал о дальнейшей карьере
Футбол Лига 1 (Франция)
20:59
Мбаппе: «100% закончу сезон в ПСЖ»
Килиан Мбаппе / фото - Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о дальнейшей карьере, а также о том, что хочет выиграть все трофеи с французским клубом в этом сезоне. Цитирует Мбаппе портал CNN France.

Карло Анчелотти заявил, что «Реал», вероятно, никого не купит этой зимой, чтобы подписать кого-то летом. Это будете вы?

(улыбается) Нет. Не я (смеется). В январе – нет. Я играю за ПСЖ, и я очень счастлив. Закончу сезон здесь – 100%.

Отдам все силы ради победы в Лиге чемпионов, Лиге 1 и Кубке Франции. Хочу, чтобы фанаты наслаждались, так как они заслужили это. Думаю, я заслужил большую победу с ПСЖ. Не время говорить о будущем. Я думаю лишь о победе над «Реалом» в Лиге чемпионов. Мы готовы. Я готов сыграть и отдать все ради ПСЖ. Хочу выиграть все трофеи с клубом. 

Напомним, капитан «Реала» завершит карьеру по окончанию сезона.

Источник: Sports.ru Михаил Рыбак
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Килиан Мбаппе ПСЖ

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