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Мбаппе: «Если мы будем проводить ЧМ каждые два года, он превратится в обычный турнир»

FIFA продолжает продвигать эту идею
Футбол Лига 1 (Франция)
12:16
Мбаппе: «Если мы будем проводить ЧМ каждые два года, он превратится в обычный турнир»
Килиан Мбаппе / фото - PSG

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал для ESPN инициативу FIFA проводить чемпионат мира каждые два года:

«Чемпионат мира каждые два года? Я не могу сказать, правильно это или неправильно. ЧМ – это нечто уникальное, что случается каждые четыре года. Если мы будем проводить его каждые два года, он превратится в обычный турнир.

Я согласен с Робертом, мы и так уже играем 60 матчей в год и проводим много турниров. Мы любим играть, но это слишком много. Если вы хотите видеть качественный футбол, нужно позволить игрокам отдыхать. Мы должны думать о качестве и уважать здоровье игроков».

Сам форвард уже успел выиграть самый престижный трофей на уровне сборных, одолев Хорватию в финале турнира 2018-го года.

Против проведения чемпионата мира каждые два годы ранее выступили UEFA, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и другие организации.

Напомним, Роберт Левандовски заявил, что воплощение этой идеи невозможно для футболистов физически и психологически.

 

Павел Харченко
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Теги

Килиан Мбаппе FIFA

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