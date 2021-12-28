Мбаппе: «Если мы будем проводить ЧМ каждые два года, он превратится в обычный турнир»
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал для ESPN инициативу FIFA проводить чемпионат мира каждые два года:
«Чемпионат мира каждые два года? Я не могу сказать, правильно это или неправильно. ЧМ – это нечто уникальное, что случается каждые четыре года. Если мы будем проводить его каждые два года, он превратится в обычный турнир.
Я согласен с Робертом, мы и так уже играем 60 матчей в год и проводим много турниров. Мы любим играть, но это слишком много. Если вы хотите видеть качественный футбол, нужно позволить игрокам отдыхать. Мы должны думать о качестве и уважать здоровье игроков».
Сам форвард уже успел выиграть самый престижный трофей на уровне сборных, одолев Хорватию в финале турнира 2018-го года.
Против проведения чемпионата мира каждые два годы ранее выступили UEFA, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и другие организации.
Напомним, Роберт Левандовски заявил, что воплощение этой идеи невозможно для футболистов физически и психологически.
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