Директор ПСЖ – о Мбаппе: «Реалу пора прекращать. Такое неуважение к ПСЖ нельзя терпеть»
Мбаппе: «Готов бегать, пока Месси ходит. Это же Месси!»
Француз готов тщательнее отрабатывать в обороне ради аргентинской легенды
07:30
Лионель Месси и Килиан Мбаппе / фото - Football Espana
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился с L`Equipe впечатлениями от игры рядом с Лионелем Месси:
«Если в вашей команде есть Месси, понимаешь, что ему нужно делать чуть меньше, чтобы иметь больше сил для голов.
Я согласен бегать, пока Месси ходит. Нет проблем! Это же Месси».
Парижский клуб испытывает некоторые проблемы из-за того, что сразу три атакующих игрока команды не участвую в оборонительных действиях команды.
Наличие на поле одновременно Неймара и Мбаппе вызывало проблемы у французского гранда еще в прошлых сезонах, но теперь к ним добавился Месси, который большую часть матчей проводит пешком.
Ранее Мирча Луческу также указал на это сказав, что не знает, чем аргентинец думал, когда переходил в ПСЖ.
Напомним, Мбаппе заявил о желании перейти в мадридский «Реал».
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