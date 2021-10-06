Мбаппе: «Готов бегать, пока Месси ходит. Это же Месси!»

Француз готов тщательнее отрабатывать в обороне ради аргентинской легенды

Лионель Месси и Килиан Мбаппе / фото - Football Espana

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился с L`Equipe впечатлениями от игры рядом с Лионелем Месси:

«Если в вашей команде есть Месси, понимаешь, что ему нужно делать чуть меньше, чтобы иметь больше сил для голов. Я согласен бегать, пока Месси ходит. Нет проблем! Это же Месси».

Парижский клуб испытывает некоторые проблемы из-за того, что сразу три атакующих игрока команды не участвую в оборонительных действиях команды.

Наличие на поле одновременно Неймара и Мбаппе вызывало проблемы у французского гранда еще в прошлых сезонах, но теперь к ним добавился Месси, который большую часть матчей проводит пешком.

Ранее Мирча Луческу также указал на это сказав, что не знает, чем аргентинец думал, когда переходил в ПСЖ.

Напомним, Мбаппе заявил о желании перейти в мадридский «Реал».