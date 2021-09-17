Оуэн: «Мбаппе, Неймар и Месси делают атаку «ПСЖ» слабее»
Мбаппе избежал тяжелой травмы
Форвард вернется к тренировкам на следующей неделе
18:31
Фото: AS
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе избежал тяжелой травмы.
Форвард сможет вернуться к тренировкам на следующей неделе. Впрочем, игру с «Лионом» он скорее всего пропустит, сообщает L'Equipe.
Повреждение он получил в матче с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Однако, вскоре он сможет вновь заниматься.
Также в лазарете команды оказался Марко Верратти.
Игра с «Лионом» состоится 19 сентября.
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