Мбаппе избежал тяжелой травмы

Форвард вернется к тренировкам на следующей неделе

Фото: AS

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе избежал тяжелой травмы.

Форвард сможет вернуться к тренировкам на следующей неделе. Впрочем, игру с «Лионом» он скорее всего пропустит, сообщает L'Equipe.

Повреждение он получил в матче с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Однако, вскоре он сможет вновь заниматься.

Также в лазарете команды оказался Марко Верратти.

Игра с «Лионом» состоится 19 сентября.