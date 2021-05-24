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Мбаппе: «Хочу чувствовать, что у клуба надежный проект, выстроенный вокруг меня»

Такой командой может стать мадридский «Реал»
Футбол Лига 1 (Франция)
13:03
Мбаппе: «Хочу чувствовать, что у клуба надежный проект, выстроенный вокруг меня»
Киллиан Мбаппе / Фото: psgtalk.com

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своем будущем в клубе. Напомним, что парижане не сумели стать чемпионами Франции, уступил «Лиллю» 1 балл.

Слова француза приводит RMC Sport:

Все знают, что я глубоко привязан к ПСЖ. Благодарен клубу, потому что когда перешел сюда в 2017 году, я был никем. Сразу почувствовал комфорт, команда вселила в меня уверенность. Возможно, это было больше, чем я заслуживал. Всегда буду благодарен президенту ПСЖ и тренерам.

Я хочу побеждать и чувствовать, что нахожусь в месте, где действительно могу чего-то достигать. Хочу чувствовать, что у клуба есть надежный проект, выстроенный вокруг меня. Это самое главное. Я дышу футболом, я им живу. Спортивный проект очень важен.

Что касается Лиги чемпионов, там всегда побеждает одна команда, и это не значит, что другие плохи. Хочу чувствовать, что играю за команду, которая способна достигать целей. Я всегда был счастлив в ПСЖ. Посмотрим, что будет дальше.

По сообщениям футбольного агента, Мбаппе уже достиг договоренности с «Реалом».

Олег Шумейко-младший
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Теги

Килиан Мбаппе ПСЖ

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