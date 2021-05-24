Мбаппе: «Хочу чувствовать, что у клуба надежный проект, выстроенный вокруг меня»

Киллиан Мбаппе / Фото: psgtalk.com

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своем будущем в клубе. Напомним, что парижане не сумели стать чемпионами Франции, уступил «Лиллю» 1 балл.



Слова француза приводит RMC Sport:

Я хочу побеждать и чувствовать, что нахожусь в месте, где действительно могу чего-то достигать. Хочу чувствовать, что у клуба есть надежный проект, выстроенный вокруг меня. Это самое главное. Я дышу футболом, я им живу. Спортивный проект очень важен.

Что касается Лиги чемпионов, там всегда побеждает одна команда, и это не значит, что другие плохи. Хочу чувствовать, что играю за команду, которая способна достигать целей. Я всегда был счастлив в ПСЖ. Посмотрим, что будет дальше.