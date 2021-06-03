Мбаппе: «Месси и Роналду лучше меня»
Мбаппе: «Лучший матч в карьере? Где я сделал хет-трик в ворота «Барселоны»
Форвард ПСЖ вспомнил матч Лиги чемпионов
08:31
Фото: Eurosport
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе вспомнил Esquire свой лучший матч в карьере.
«Хет-трик в ворота «Барселоны» - мой лучший матч в карьере, потому что он получился совершенным. Я помогал команде как в атаке, так и в защите, преуспел в созидании и завершении атак, в действиях один в один.
Я выиграл 90% своих дуэлей, если эта статистика верна. На протяжении всего матча не было момента, когда бы я чувствовал, что угасаю».
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