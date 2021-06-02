Мбаппе: «Месси и Роналду лучше меня»

Форвард при этом осознает свой звездный статус

Килиан Мбаппе / Фото: Twitter

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о соперничестве с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Его слова приводит Marca.

«Звезда ли я? Думаю, что да. Если тебя знают во всем мире, то, наверное, это так. Сравнения с Месси и Роналду? Они лучше меня.

Все знают, что сейчас Месси и Роналду лучше. Было бы глупо с этим спорить. С ними вообще тяжело сравниться. Они бьют и устанавливают рекорды.

Сколько у них невероятных лет подряд? 10 или 15»



Ранее сообщалось, что Мбаппе договорился с «Реалом» о трансфере летом.