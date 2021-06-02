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Мбаппе: «Месси и Роналду лучше меня»
Форвард при этом осознает свой звездный статус
Килиан Мбаппе / Фото: Twitter
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о соперничестве с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Его слова приводит Marca.
«Звезда ли я? Думаю, что да. Если тебя знают во всем мире, то, наверное, это так. Сравнения с Месси и Роналду? Они лучше меня.
Все знают, что сейчас Месси и Роналду лучше. Было бы глупо с этим спорить. С ними вообще тяжело сравниться. Они бьют и устанавливают рекорды.
Сколько у них невероятных лет подряд? 10 или 15»
Ранее сообщалось, что Мбаппе договорился с «Реалом» о трансфере летом.
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