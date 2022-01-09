Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ

Форварда ждут в «Реале»

Килиан Мбаппе / фото - Getty Images

Нападающий Килиан Мбаппе может продолжить выступления за ПСЖ, сообщает Sky Sports.

Контракт форварда с парижским клубом истекает этим летом. В трансфере игрока заинтересован «Реал» и сам Килиан неоднократно заявлял, что хочет перебраться в Примеру.

По информации источника, форвард сообщил своим близким, что еще не принял окончательного решения относительно своего будущего и может продлить контракт с парижанами.

Напомним, в Испании сообщили, что подписание Мбаппе «Реалом» согласовано на 100%.