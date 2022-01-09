Мбаппе: «Я рад, что остался в ПСЖ, ведь это мой город»
Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ
Форварда ждут в «Реале»
09 января 11:59
Килиан Мбаппе / фото - Getty Images
Нападающий Килиан Мбаппе может продолжить выступления за ПСЖ, сообщает Sky Sports.
Контракт форварда с парижским клубом истекает этим летом. В трансфере игрока заинтересован «Реал» и сам Килиан неоднократно заявлял, что хочет перебраться в Примеру.
По информации источника, форвард сообщил своим близким, что еще не принял окончательного решения относительно своего будущего и может продлить контракт с парижанами.
Напомним, в Испании сообщили, что подписание Мбаппе «Реалом» согласовано на 100%.
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