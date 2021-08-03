Мбаппе не покинет ПСЖ этим летом

В услугах футболиста был заинтересован «Реал»

Киллиан Мбаппе / фото - Getty Images

Нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе не покинет клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщило авторитетное издание Marca.

Действующий контракт француза с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В последнем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 мячей и сделал 7 результативных передач.

«Реал» ранее сделал очень выгодное предложение Мбаппе.