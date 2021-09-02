Мбаппе не сможет сыграть с Украиной. Он уже покинул расположение сборной

Национальная команда Франции терпит серьезные потери перед матчем пятого тура отбора на ЧМ

Килиан Мбаппе / фото - Getty Images

Сборная Франции сыграла вничью в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1). Из-за боли в икроножной мышце нападающий «Ле Бле» Килиан Мбаппе не смог доиграть его до конца.

По информации L’Equipe, у футболиста не было обнаружено серьезной травмы – диагностирован ушиб голени. Тем не менее, было решено поберечь игрока.

Мбаппе покинул лагерь и вернулся в расположение ПСЖ. Таким образом, он пропустит поединок следующего тура с Украиной.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал другого защитника вместо дисквалифицированного на матч с Украиной Жюля Кунде.