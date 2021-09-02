Второй лучший бомбардир сборной Франции заразился коронавирусом
Мбаппе не сможет сыграть с Украиной. Он уже покинул расположение сборной
Национальная команда Франции терпит серьезные потери перед матчем пятого тура отбора на ЧМ
2 сентября 21:24
Килиан Мбаппе / фото - Getty Images
Сборная Франции сыграла вничью в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1). Из-за боли в икроножной мышце нападающий «Ле Бле» Килиан Мбаппе не смог доиграть его до конца.
По информации L’Equipe, у футболиста не было обнаружено серьезной травмы – диагностирован ушиб голени. Тем не менее, было решено поберечь игрока.
Мбаппе покинул лагерь и вернулся в расположение ПСЖ. Таким образом, он пропустит поединок следующего тура с Украиной.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал другого защитника вместо дисквалифицированного на матч с Украиной Жюля Кунде.
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