Бонуччи – о Роналду и ПСЖ: «Даже если бы Месси туда не перешел, Криштиану остался бы в «Ювентусе»
Мбаппе не уйдет в «Реал» до лета 2022 года. Роналду станет заменой французу
Президент ПСЖ намерен собрать в команде лучших игроков мира
11:56
Криштиану Роналду / Фото - bleacherreportПСЖ может заключить соглашение с португальским форвардом Криштиану Роналду следующим летом. Об этом утверждает As.
Как сообщает источник, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи знает, что форвард Килиан Мбаппе не подпишет новый контракт с клубом. Однако ПСЖ не отпустит игрока сборной Франции в «Реал» до лета 2022 года, когда завершится срок его соглашения.
Было принято решение, что Мбаппе в составе парижан заменит Роналду, срок контракта которого с «Ювентусом» истекает следующим летом.
Отмечается, что Аль-Хелайфи всегда хотел, чтобы Роналду, Неймар и Лионель Месси играли в ПСЖ. Планируется, что португалец, которому к тому моменту будет 37 лет, подпишет контракт на 2 года.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть туринский клуб.
Комментарии 0