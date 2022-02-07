ПСЖ с голами Месси и Мбаппе уничтожил чемпиона Франции
Мбаппе – о будущем: «Думаю, матчи с «Реалом» могут многое изменить»
Форвард пока не дал ответ
12:13
Фото: AFP
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе ответил L’Equipe на вопрос по поводу своего возможного ухода летом.
«Я еще не принял решение. Думаю, матчи с «Реалом» могут многое изменить.
И пусть сейчас я вправе делать что угодно, я не собираюсь разговаривать с соперниками или делать что-то в этом роде.
Я по-прежнему настроен победить «Реал» и постараться решить судьбу противостояния. А дальше будет видно».
«Реал» дает Мбаппе щедрый контракт за переход летом.
У француза завершается соглашение с ПСЖ в конце сезона.
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