Мбаппе – о будущем: «Думаю, матчи с «Реалом» могут многое изменить»

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе ответил L’Equipe на вопрос по поводу своего возможного ухода летом.

И пусть сейчас я вправе делать что угодно, я не собираюсь разговаривать с соперниками или делать что-то в этом роде.

Я по-прежнему настроен победить «Реал» и постараться решить судьбу противостояния. А дальше будет видно».