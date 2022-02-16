Мбаппе – о голе «Реалу»: «Получаю мяч, отрываюсь и прокидываю мяч между ногами Куртуа»

Фото: Marca

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился эмоциями от матча с «Реалом» (1:0), где он забил победный мяч.

Такая команда, как «Реал», никогда не сдается. В этом матче ему не удалось добиться результата, но в ответном он будет действовать иначе. Нам надо будет подготовиться к 9 марта.

Я хотел сосредоточиться на футболе. Люди говорят о многих вещах, все что-то знают и в то же время болтают ни о чем. Правда в том, что я сосредоточен на помощи команде.

Я сосредоточен и счастлив быть в ПСЖ. Мне не нужно было ждать матча против «Реала» февральским вечером для того, чтобы осознать, что я выступаю в одном из лучших клубов мира».