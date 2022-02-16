ПСЖ отвозил «Реал» в Париже, даже феноменальный Куртуа не спас. Но отправлять команду Почеттино в 1/4 финала – преждевременно
Мбаппе – о голе «Реалу»: «Получаю мяч, отрываюсь и прокидываю мяч между ногами Куртуа»
Форвард принес победу ПСЖ
10:34
Фото: Marca
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился эмоциями от матча с «Реалом» (1:0), где он забил победный мяч.
«Получаю мяч, отрываюсь, ситуация 1 против 2, нападающий всегда в выигрышном положении в штрафной, а потом я прокидываю мяч между ногами Куртуа.
Такая команда, как «Реал», никогда не сдается. В этом матче ему не удалось добиться результата, но в ответном он будет действовать иначе. Нам надо будет подготовиться к 9 марта.
Я хотел сосредоточиться на футболе. Люди говорят о многих вещах, все что-то знают и в то же время болтают ни о чем. Правда в том, что я сосредоточен на помощи команде.
Я сосредоточен и счастлив быть в ПСЖ. Мне не нужно было ждать матча против «Реала» февральским вечером для того, чтобы осознать, что я выступаю в одном из лучших клубов мира».
Ответный матч пройдет 9 марта.
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