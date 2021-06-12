Мбаппе – о возможном уходе: «Я не буду совершать подлые поступки»

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Килиан Мбаппе / фото - Eurosport

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал France Football о своих сомнениях по поводу продолжения карьеры в парижском клубе:

«Мне необязательно торопиться с принятием решения о будущем. Я должен принять верное решение, которое, безусловно, является трудным. Да, сейчас я нахожусь в таком месте, где люблю себя, где чувствую себя хорошо. Но разве это лучшее место для меня? У меня пока нет ответа. Знаю, что «ПСЖ» со мной и без меня — не совсем одно и то же для клуба. Но они понимают мои чувства. Наверное, ещё и потому, что знают, что я не буду совершать подлые поступки. Великий игрок должен являться таковым и за пределами поля, где вы должны понимать, как делать что-то, демонстрируя свой класс».

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает следующим летом, и пока что француз не спешит его продлевать. Он уже успел отклонить не меньше четырех предложений о продлении соглашения.

По словам СМИ, Килиан отказывает клубу в пролонгации контракта из-за желания перейти в любимый клуб детства – мадридский «Реал».

В стане «сливочных» оптимистично смотрят на подписание 22-летней суперзвезды, и готовы приобрести его уже этим летом.

Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи заявил, что никогда и ни при каких обстоятельствах не продаст Мбаппе. Неизвестно, как трактовать слова босса парижан, ведь если они не отпустят игрока в это трансферное окно, то уже следующим летом он сможет уйти бесплатно. Сомнительно, что глава клуба сделает с Мбаппе то же, что и с Адриеном Рабьо: отправит играть в дубль команды из-за отказа продлевать соглашение.

Напомним, Мбаппе оказался в центре конфликта в сборной Франции.