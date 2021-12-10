Дубли Месси и Мбаппе. ПСЖ разгромил «Брюгге» и лишил команду Соболя еврокубковой весны
Мбаппе – об уровне Лиги 1: «Сумасшедшая интенсивность. В этом году чемпионат стал сильнее»
Форвард признался, что не мало страдал от единоборств
11:32
Фото: AFP
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением пресс-службе клуба об уровне чемпионата Франции.
«Это тяжело, очень тяжело! Сумасшедшая интенсивность, игроки действительно готовы к контактной игре, готовы нанести удары, это непросто. Я думаю, что в этом году на игры приятнее смотреть, чем в другие годы, это чемпионат, который славится тем, что очень физически требовательный, очень тактически сильный. Так что это правда, что для игры здесь требуется адаптация.
У нас в клубе немало игроков, которые не играли здесь до этого. Им нужна адаптация, но я думаю, что мы на правильном пути».
ПСЖ лидирует в таблице Лиги 1.
Мбаппе забил семь мячей в этом сезоне.
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