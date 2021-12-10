Мбаппе – об уровне Лиги 1: «Сумасшедшая интенсивность. В этом году чемпионат стал сильнее»

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением пресс-службе клуба об уровне чемпионата Франции.

У нас в клубе немало игроков, которые не играли здесь до этого. Им нужна адаптация, но я думаю, что мы на правильном пути».