Вот это уровень! Макрон и Саркози просили Мбаппе подписать новое соглашение с ПСЖ
Мбаппе отклонил очередное космическое предложение ПСЖ. Француз не хочет оставаться в Париже
Президент европейского гранда пытается подключить все свои связи
17 февраля 17:36
Килиан Мбаппе / Фото - eurosportПСЖ не оставляет попыток уговорить французского форварда Килиана Мбаппе заключить новое соглашение в летнее трансферное окно.
Стороны продолжаю вести переговоры, однако парижанам не удается убедить свою звезду остаться в команде. Об этом сообщает Le Parisien.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи пытается использовать все свои связи, но безуспешно.
На данный момент Мбаппе уже отклонил два предложения о подписании нового контракта. По одному из них Килиан мог получать 45 млн евро в год после уплаты налогов.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал 23-летнего футболиста заключить новое соглашение с парижанами.
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