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Мбаппе – первый игрок Франции за 60 лет, оформивший покер в официальном матче

Форвард помог команде добыть путевку на мундиаль
Футбол Чемпионат мира по футболу
08:21
Мбаппе – первый игрок Франции за 60 лет, оформивший покер в официальном матче
Килиан Мбаппе / фото - FFF

В матче отбора на чемпионат мира 2022 сборная Франции разгромила Казахстан (8:0).

Четырьмя голами отметился нападающих «трехцветных» Килиан Мбаппе.

Форвард стал первым игроком «Ле Бле» с 1958-го года, который смог оформить покер в официальном матче за национальную команду.

Последний раз такое удавалось Жюсту Фонтену в матче за третье место ЧМ-1958 против Западной Германии.

Победа помогла «трехцветным» добыть себе прямую путевку на мундиаль за тур до конца квалификации.

Босния потеряла шансы на плей-офф. Украине предстоит сыграть против немотивированной команды.

Павел Харченко
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Теги

сборная Франции (футбол) сборная Казахстана (футбол) Килиан Мбаппе

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