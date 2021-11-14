Франция добыла прямую путевку на ЧМ-2022 в группе Украины, забив 8 мячей Казахстану
Мбаппе – первый игрок Франции за 60 лет, оформивший покер в официальном матче
Форвард помог команде добыть путевку на мундиаль
Килиан Мбаппе / фото - FFF
В матче отбора на чемпионат мира 2022 сборная Франции разгромила Казахстан (8:0).
Четырьмя голами отметился нападающих «трехцветных» Килиан Мбаппе.
Форвард стал первым игроком «Ле Бле» с 1958-го года, который смог оформить покер в официальном матче за национальную команду.
Последний раз такое удавалось Жюсту Фонтену в матче за третье место ЧМ-1958 против Западной Германии.
Победа помогла «трехцветным» добыть себе прямую путевку на мундиаль за тур до конца квалификации.
Босния потеряла шансы на плей-офф. Украине предстоит сыграть против немотивированной команды.
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