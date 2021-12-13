Мбаппе повторил достижение Ибрагимовича и Кавани

Француз забил 100 мячей за ПСЖ в Лиге 1

Фото: PSG

ПСЖ обыграл «Монако» (2:0) в матче 17 тура Лиги 1.

Дубль оформил форвард парижан Килиан Мбаппе. Как оказалось, это его 99-й и 100-й мячи в составе команды в Лиге 1, сообщает сайт клуба.

Таким образом, он повторил достижения экс-форвардов Златана Ибрагимовича и Эдинсона Кавани, у которых также 100 и более голов за ПСЖ в чемпионате Франции.

Мбаппе – третий бомбардир в истории парижан в Лиге 1. У Златана 113 мячей, а у Кавани – 138.

ПСЖ лидирует в Лиге 1.