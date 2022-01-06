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Мбаппе: «Пришло время для победы в Лиге чемпионов»
Форвард верит, что ПСЖ способно сделать это в нынешнем сезоне
13:55
Килиан Мбаппе / Фото: Eurosport
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что его команда в этом году выиграет Лигу чемпионов. Его слова приводит CNN.
«Мы должны быть готовы. Время пришло. Это самая важная часть сезона. Конечно, мы хотим сделать шаг вперед.
Прошло два года с тех пор, как мы выходили в финал, полуфинал. Но сейчас мы хотим победить».
Ранее стало известно, что Мбаппе летом перейдет в «Реал».
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