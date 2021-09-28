Анелька: «Мбаппе уже получил бы «Золотой мяч», если бы играл в Англии или Испании»
Мбаппе рассчитывает перейти в «Реал» в январе
Нападающий ПСЖ определился со своим будущим
28 сентября 19:41
Килиан Мбаппе / фото - Getty Images
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе намерен покинуть парижский клуб в зимнее трансферное окно.
По информации портала AS, игрок рассчитывает перейти в мадридский «Реал». Источник также сообщает, что француз устал находиться в команде из-за непростой атмосферы в коллективе, также ему не нравится критика со стороны болельщиков парижан.
Напомним, «Манчестер Сити» составит конкуренцию «Реалу» за Мбаппе.
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