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Мбаппе рассказал, почему отказал «Реалу»

Самый дорогой игрок мира – о решении остаться во Франции
Футбол Лига 1 (Франция)
12:25
Мбаппе рассказал, почему отказал «Реалу»
Килиан Мбаппе / фото - Eurosport

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал изданию L`Obs, почему решил не переходить в «Реал» в 2014 году:

«Родители хотели, чтобы я начал карьеру и учился во Франции. Не только играл в футбол, но и получил образование. Испания, даже несмотря на то, что там работал Зидан, это другая страна, другая культура.

В начале профессиональной карьеры мне было тяжело набрать вес, потому что я был очень юн. Мне было 18-19 лет и я любил делать то, что обычно делают парни в таком возрасте. Но на поле меня просили быть взрослым. Если хочешь оказаться на вершине, ты должен понимать, что там нет места для незрелых людей, нет места для детей. Это взрослый мир, и нужно быть к этому готовым».

Слухи постоянно связывают Мбаппе с «Реалом». Ранее Карим Бензема высказался, что в мадридском клубе уже ждут 22-летнего форварда. Да и сам Килиан не торопится продлевать соглашение с парижанами, и, возможно, все-таки перейдет в клуб своей мечты.

Руководство ПСЖ неоднократно заявляло, что не отпустит француза в Мадрид, но на фоне новостей о подписании Криштиану Роналду, может быть, продажа Мбаппе окажется вынужденной мерой, чтобы разгрузить зарплатную ведомость под звездного португальца.

В минувшем сезоне Мбаппе отыграл за парижан 47 игр, в которых записал на свой счет 53 очка по системе гол+пас.

Напомним, ПСЖ может обменять одного из своих нападающих на Роналду.

Павел Харченко
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Теги

Килиан Мбаппе Реал Мадрид (футбол) ПСЖ Криштиану Роналду

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