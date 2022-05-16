Мбаппе: «Решение о моем будущем почти принято. Я объявлю его перед отъездом в сборную в июне»

Форвард отправится в «Реал»?

Килиан Мбаппе / Фото: Twitter

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сообщил, что объявит решение о своей дальнейшей судьбе в июне, перед отъездом в сборную Франции. Форварда цитирует RMC Sport.

«Я не могу сказать о своем будущем, но вы скоро узнаете. Все почти решено. Это не подходящий момент, но да, решение почти принято. Я официально объявлю о своем решении перед тем, как поеду в сборную Франции в июне».

Контракт Мбаппе с ПСЖ заканчивается 30 июня, последний год активно ходят слухи о переходе француза в «Реал».

Ранее сообщалось, что ПСЖ не удается уговорить Мбаппе подписать новый контракт с клубом.