Мбаппе травмировался за три недели до игры с «Реалом» в ЛЧ

Француз повредил приводящую мышцу

Килиан Мбаппе / фото - PSG

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил повреждение, сообщает пресс-служба клуба.

Француз получил травму левой приводящей мышцы, из-за чего отсутствовал на тренировках команды на этой неделе.

Вскоре футболист должен пройти углубленное медобследование, которое выяснит серьезность повреждения.

Уже через три недели, 15-го февраля парижан ждет домашняя игра с «Реалом» в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

В Париже ждут, что к этой игре успеет восстановиться Неймар. Также в общую группу вернулся Лионель Месси, ни разу не сыгравший в новом году.

Напомним, невакцинированные игроки «Реала» рискуют пропустить эту игру.