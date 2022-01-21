Хавбек ПСЖ: «Месси проходит адаптацию. Он еще покажет, что является отличным футболистов»
Мбаппе травмировался за три недели до игры с «Реалом» в ЛЧ
Француз повредил приводящую мышцу
13:39
Килиан Мбаппе / фото - PSG
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил повреждение, сообщает пресс-служба клуба.
Француз получил травму левой приводящей мышцы, из-за чего отсутствовал на тренировках команды на этой неделе.
Вскоре футболист должен пройти углубленное медобследование, которое выяснит серьезность повреждения.
Уже через три недели, 15-го февраля парижан ждет домашняя игра с «Реалом» в рамках 1/8 Лиги чемпионов.
В Париже ждут, что к этой игре успеет восстановиться Неймар. Также в общую группу вернулся Лионель Месси, ни разу не сыгравший в новом году.
Напомним, невакцинированные игроки «Реала» рискуют пропустить эту игру.
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