Президент ПСЖ: «Мы никогда не продадим Мбаппе»
Мбаппе: «Тухель – фантастический тактик»
Нападающий ПСЖ – о тренере лондонского «Челси»
15:54
Килиан Мбаппе / фото - Getty Images
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о своем отношении к бывшему тренеру команды, а ныне наставнику «Челси» Томасу Тухелю. Цитирует Мбаппе портал Lefigaro.fr.
«Он фантастический тактик. Он практически всегда точно знает, как поведут себя соперники, и может очень точно предсказывать матчи. Ему только 47, он еще очень молодой тренер. Очень скоро он может стать лучшим тренером в мире».
Напомним, ПСЖ заявляет, что ни при каких условиях не продаст Мбаппе.
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