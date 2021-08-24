Мбаппе: «У каждого есть план «анти-Килиан»

Форвард высказался о своих амбициях

Килиан Мбаппе / Фото: Twitter

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своих амбициях. Его слова приводит Esquire.com.

«У каждого теперь есть план «анти-Килиан». Это значит, что меня считают выдающимся игроком и просто звездой. Это требует от меня применения козырей. Мне это нравится. Я люблю вызовы. Во Франции не лучшая лига мира, но я всегда чувствовал ответственность за то, чтобы быть символом чемпионата и помогать ему расти. Профессиональные амбиции? Выиграть все».

Ранее стало известно, что ПСЖ в очередной раз обратился к Мбаппе с предложением о продлении контракта.