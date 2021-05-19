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Мбаппе: «У меня не кружится голова от того, что я самый дорогой футболист в мире»
Цена форварда превышает 180 миллионов евро
19 мая 10:58
Килиан Мбаппе / фото - PSG
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал тот факт, что он является самым дорогим футболистом в мире, а также признался, что порой хочет жить в более спокойном ритме. Цитирует Мбаппе портал Marca.
«У меня не кружится голова от этого. Эта сумма не идёт ко мне в карман, так что я о ней не думаю. Я просто наслаждаюсь каждым днем и знаю, что я везунчик. Хочу побеждать и все. Я доволен своей жизнью. Иногда хочется, чтобы она была поспокойнее, но что есть, то есть. У моей жизни есть плюсы и минусы, но я счастлив».
Напомним, Дракслер продлил контракт с ПСЖ.
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