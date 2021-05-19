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Мбаппе: «У меня не кружится голова от того, что я самый дорогой футболист в мире»

Цена форварда превышает 180 миллионов евро
Футбол Лига 1 (Франция)
19 мая 10:58
Мбаппе: «У меня не кружится голова от того, что я самый дорогой футболист в мире»
Килиан Мбаппе / фото - PSG

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал тот факт, что он является самым дорогим футболистом в мире, а также признался, что порой хочет жить в более спокойном ритме. Цитирует Мбаппе портал Marca.

«У меня не кружится голова от этого. Эта сумма не идёт ко мне в карман, так что я о ней не думаю. Я просто наслаждаюсь каждым днем и знаю, что я везунчик. Хочу побеждать и все. Я доволен своей жизнью. Иногда хочется, чтобы она была поспокойнее, но что есть, то есть. У моей жизни есть плюсы и минусы, но я счастлив».

Напомним, Дракслер продлил контракт с ПСЖ.

Источник: Чемпионат Михаил Рыбак
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Теги

ПСЖ Килиан Мбаппе

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