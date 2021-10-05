Мбаппе: «Ушел бы этим летом только в «Реал»

Килиан Мбаппе / фото - PSG

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал для L`Equipe свой несостоявшийся переход в мадридский «Реал» этим летом:

В итоге, клуб решил не продавать меня. Я продолжал играть весь август. У меня не было проблем с этим, ведь я все еще в отличной команде и в месте, где я был счастлив в течение четырех лет.

У меня было время, чтобы поплакать о моем несостоявшимся трансфере в «Реал». Если бы я ушел из ПСЖ этим летом, то только в «Реал Мадрид».