Мбаппе: «Ушел бы этим летом только в «Реал»
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал для L`Equipe свой несостоявшийся переход в мадридский «Реал» этим летом:
«Изначально, я попросил времени немного подумать. Перед Евро я сказал клубу, что не хочу продлеваться, а после Евро я сказал, что хочу уйти.
В итоге, клуб решил не продавать меня. Я продолжал играть весь август. У меня не было проблем с этим, ведь я все еще в отличной команде и в месте, где я был счастлив в течение четырех лет.
У меня было время, чтобы поплакать о моем несостоявшимся трансфере в «Реал». Если бы я ушел из ПСЖ этим летом, то только в «Реал Мадрид».
Мадридцы пытались выкупить футболиста у парижской команды за 200 миллионов евро, но катарские владельцы французов отказались отпускать свой главный актив.
Тем не менее, контракт форварда с ПСЖ истекает следующим летом, и игрок сможет на правах свободного агента перейти в стан «сливочных» уже в 2022-м году.
Ранее Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции.
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