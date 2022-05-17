Мбаппе уже договорился с «Реалом» о переходе летом в статусе свободного агента
Мбаппе узгодив особисті деталі контракту з «Реалом», але угоду ще не підписав
ПСЖ продовжує вмовляти форварда залишитися в Парижі
09:24
Кіліан Мбаппе / Фото - therealchamps«Реал» ще не оформив трансфер нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе. Про це повідомляє The Athletic.
Сторони лише узгодили умови контракту. Тому парижани досі намагаються вмовити француза продовжити угоду з клубом.
Зараз «Реал» очікує, що Мбаппе підпише контракт після завершення сезону. Якщо він перейде в мадридський клуб, то на правах вільного агента.
Раніше повідомлялося, що «Реал» завершив перехід зіркового француза ще минулого тижня.
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