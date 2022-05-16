Мбаппе уже договорился с «Реалом» о переходе летом в статусе свободного агента

Мадридский клуб получит звездного футболиста бесплатно

Килиан Мбаппе / Фото: Twitter

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уже согласовал контракт с «Реалом», сообщает Marca.

По информации источника, Мбаппе встречался с представителями «Реала» на прошлой неделе и согласовал все условия дальнейшего сотрудничества.

Мбаппе подпишет с «Реалом» контракт на 5 лет и будет получать 25 миллионов евро в год.

Известно также, что Мбаппе покинет ПСЖ свободным агентом, то есть парижский гранд не получит за свой самый ценный актив ни копейки.

Ранее Мбаппе заявил, что объявит решение о своей дальнейшей судьбе в июне. 30-го июня у игрока заканчивается контракт с ПСЖ.