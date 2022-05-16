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Мбаппе уже договорился с «Реалом» о переходе летом в статусе свободного агента
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14:51
Килиан Мбаппе / Фото: Twitter
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уже согласовал контракт с «Реалом», сообщает Marca.
По информации источника, Мбаппе встречался с представителями «Реала» на прошлой неделе и согласовал все условия дальнейшего сотрудничества.
Мбаппе подпишет с «Реалом» контракт на 5 лет и будет получать 25 миллионов евро в год.
Известно также, что Мбаппе покинет ПСЖ свободным агентом, то есть парижский гранд не получит за свой самый ценный актив ни копейки.
Ранее Мбаппе заявил, что объявит решение о своей дальнейшей судьбе в июне. 30-го июня у игрока заканчивается контракт с ПСЖ.
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