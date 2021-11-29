Холанд и Неймар – вне топ-10. Официальный рейтинг номинантов на «Золотой мяч»
Мбаппе: «Выиграть один или несколько «Золотых мячей» – моя цель»
Форвард уже не впервые оказывается в числе претендентов на приз
Килиан Мбаппе / фото - PSG
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал для L`Equipe церемонию вручения «Золотого мяча»:
«Конечно, выиграть один или несколько «Золотых мячей» – моя цель. Но для этого нужно время».
Форвард в этом году вошел в десятку претендентов на престижный приз, но главными фаворитами считаются Лионель Месси и Роберт Левандовски.
Также одним из главных претендентов считали Карима Бензема, но так как француз не прибыл на церемонию, то можно предположить, что он не станет победителем.
Одной ногой в «Реале»? ПСЖ не могут продвинуться в переговорах по контракту с Мбаппе.
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