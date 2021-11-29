Мбаппе: «Выиграть один или несколько «Золотых мячей» – моя цель»

Форвард уже не впервые оказывается в числе претендентов на приз

Килиан Мбаппе / фото - PSG

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал для L`Equipe церемонию вручения «Золотого мяча»:

«Конечно, выиграть один или несколько «Золотых мячей» – моя цель. Но для этого нужно время».

Форвард в этом году вошел в десятку претендентов на престижный приз, но главными фаворитами считаются Лионель Месси и Роберт Левандовски.

Также одним из главных претендентов считали Карима Бензема, но так как француз не прибыл на церемонию, то можно предположить, что он не станет победителем.

Одной ногой в «Реале»? ПСЖ не могут продвинуться в переговорах по контракту с Мбаппе.