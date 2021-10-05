Мбаппе: «Никогда не думал, что Месси перейдет в ПСЖ»
Мбаппе: «Я называл Неймара бездарем»
Звездам не всегда просто ужиться на одном поле
13:26
Килиан Мбаппе и Неймар / фото - Goal
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подтвердил в интервью L`Equipe свои слова в адрес одноклубника Неймара:
«Да, я назвал Неймара бездарем, потому что был недоволен его пасом. Такое происходит в футболе постоянно.
Вот почему сразу после той ситуации я поговорил с ним об этом.
Такое происходит потому, что мы хотим побеждать. Вот и все - никаких проблем».
Эпизод случился в матче парижан с «Монпелье», который закончился победой французской команды со счетом 2:0.
Ранее французский форвард напрямую заявил о желании сменить ПСЖ на «Реал».
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