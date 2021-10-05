Мбаппе: «Я называл Неймара бездарем»

Килиан Мбаппе и Неймар / фото - Goal

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подтвердил в интервью L`Equipe свои слова в адрес одноклубника Неймара:

Вот почему сразу после той ситуации я поговорил с ним об этом.

Такое происходит потому, что мы хотим побеждать. Вот и все - никаких проблем».