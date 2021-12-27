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Мбаппе: «Я поддерживаю VAR, но арбитр не должен тратить на принятие решения 7 минут»
Форвард ПСЖ пожаловался, что технология иногда затягивает время
Фото: Getty Images
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказал свое мнение о системе видеоповторов (VAR). Слова нападающего приводит L’Equipe.
«Судья не должен тратить 7 минут на принятие решения при помощи VAR. Я сторонник этой технологии, если она правильно используется.
Иногда мы не знаем, что происходит, и это застает нас врасплох. Мы должны быть более вовлечены, нам все еще нужно адаптироваться».
Напомним, Мбаппе на день рождения подарили торт, который был выше самого игрока.
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