Мбаппе: «Я поддерживаю VAR, но арбитр не должен тратить на принятие решения 7 минут»

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Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказал свое мнение о системе видеоповторов (VAR). Слова нападающего приводит L’Equipe.

Иногда мы не знаем, что происходит, и это застает нас врасплох. Мы должны быть более вовлечены, нам все еще нужно адаптироваться».