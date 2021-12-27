Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 1
Сегодня 1
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Футбол (6 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Лидс -:- Перенесен
17:00 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Окончен
17:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Окончен
17:00 Норвич - Арсенал 0:5 Окончен
19:30 Астон Вилла - Челси 1:3 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Вулверхэмптон : Перенесен
17:00 Саутгемптон - Тоттенхэм -:- Запланирован
17:00 Уотфорд - Вест Хэм -:- Запланирован
22:00 Лестер - Ливерпуль -:- Запланирован

Мбаппе: «Я поддерживаю VAR, но арбитр не должен тратить на принятие решения 7 минут»

Форвард ПСЖ пожаловался, что технология иногда затягивает время
Футбол В Европе
22:45
Мбаппе: «Я поддерживаю VAR, но арбитр не должен тратить на принятие решения 7 минут»
Фото: Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказал свое мнение о системе видеоповторов (VAR). Слова нападающего приводит L’Equipe.

«Судья не должен тратить 7 минут на принятие решения при помощи VAR. Я сторонник этой технологии, если она правильно используется.

Иногда мы не знаем, что происходит, и это застает нас врасплох. Мы должны быть более вовлечены, нам все еще нужно адаптироваться».


Напомним, Мбаппе на день рождения подарили торт, который был выше самого игрока.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Килиан Мбаппе ПСЖ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Игрок ПСЖ близок к переходу в «Реал Сосьедад»
Игрок ПСЖ близок к переходу в «Реал Сосьедад»
Футбол Лига 1 (Франция)
14:41
«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе свободным агентом
«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе свободным агентом
Футбол Примерa (Испания)
12:53
Месси назвал игрока, которому боялся посмотреть в глаза в раздевалке
Месси назвал игрока, которому боялся посмотреть в глаза в раздевалке
Футбол Лига 1 (Франция)
25 декабря 09:50
ПСЖ не смог отыграть «Лорьян» в Лиге 1
ПСЖ не смог отыграть «Лорьян» в Лиге 1
Футбол Лига 1 (Франция)
23 декабря 07:27
Стало известно, когда Неймар вернется после травмы
Стало известно, когда Неймар вернется после травмы
Футбол Лига 1 (Франция)
21 декабря 19:42
На лидера «Лацио» положили глаз два европейских гранда
На лидера «Лацио» положили глаз два европейских гранда
Футбол Серия А (Италия)
21 декабря 10:53

Новости: Футбол

Чемпионат Англии. «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Англии. «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
23:13
Мбаппе: «Я поддерживаю VAR, но арбитр не должен тратить на принятие решения 7 минут»
Мбаппе: «Я поддерживаю VAR, но арбитр не должен тратить на принятие решения 7 минут»
В Европе
22:45
Роджерс поддержал Клоппа. Тренер «Лестера» раскритиковал календарь АПЛ
Роджерс поддержал Клоппа. Тренер «Лестера» раскритиковал календарь АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
22:30
Йоахим Лев – о продолжении тренерской карьеры: «У меня есть несколько предложений. В 2022-м решу, что делать дальше»
Йоахим Лев – о продолжении тренерской карьеры: «У меня есть несколько предложений. В 2022-м решу, что делать дальше»
В Европе
22:18
«Дженоа» Шевченко является главным претендентом на игрока сборной России
«Дженоа» Шевченко является главным претендентом на игрока сборной России
Серия А (Италия)
21:55
Стартовые составы на главный футбольный матч вечера
Стартовые составы на главный футбольный матч вечера
Премьер-Лига (Англия)
21:44
Клопп призвал вернуть 5 замен в АПЛ
Клопп призвал вернуть 5 замен в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
21:38
Президент «Днепра-1»: «Когда Йовичевич завоюет с командой еврокубок, его ждет большое будущее»
Президент «Днепра-1»: «Когда Йовичевич завоюет с командой еврокубок, его ждет большое будущее»
Украинская Премьер-лига
20:59
Потенциальный сменщик Миколенко вернулся в «Динамо» из «Днепра-1»
Потенциальный сменщик Миколенко вернулся в «Динамо» из «Днепра-1»
Украинская Премьер-лига
20:55
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
42
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
57
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Все новости