«Ренн» сенсационно обыграл ПСЖ, не пропустив от Месси, Неймара и Мбаппе
Мбаппе: «Я просил, чтобы ПСЖ отпустил меня летом»
Форвард не планирует продлевать контракт
14:43
Килиан Мбаппе / Фото: Twitter
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что хотел покинуть клуб летом. Его слова приводит RMC Sport.
«Я просил, чтобы ПСЖ отпустил меня, потому что не планировал продлевать контракт и хотел, чтобы клуб получил деньги, на которые мог бы подписать достойную замену.
Этот клуб многое дал мне, я был всем доволен на протяжении четырех лет, проведенных здесь, и по-прежнему всем доволен.
Я заявил об этом как можно раньше, чтобы у клуба было время отреагировать. Хотел, чтобы все выиграли от этой сделки, чтобы все остались довольны. И я говорил, что останусь, если клуб меня не отпустит.
Мне лично не нравились высказывания о том, что я уйду в последнюю неделю августа, ведь я заявил о своем желании уйти еще в июле».
Напомним, в последнем туре чемпионата Франции ПСЖ сенсационно проиграл «Ренну» (0:2).
Комментарии 0