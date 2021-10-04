Мбаппе: «Я просил, чтобы ПСЖ отпустил меня летом»

Килиан Мбаппе / Фото: Twitter

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что хотел покинуть клуб летом. Его слова приводит RMC Sport.

Этот клуб многое дал мне, я был всем доволен на протяжении четырех лет, проведенных здесь, и по-прежнему всем доволен.

Я заявил об этом как можно раньше, чтобы у клуба было время отреагировать. Хотел, чтобы все выиграли от этой сделки, чтобы все остались довольны. И я говорил, что останусь, если клуб меня не отпустит.

Мне лично не нравились высказывания о том, что я уйду в последнюю неделю августа, ведь я заявил о своем желании уйти еще в июле».