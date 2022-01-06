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Мбаппе: «Я рад, что остался в ПСЖ, ведь это мой город»
Форвард остался на родине еще на сезон
06 января 16:34
Килиан Мбаппе / фото - GSP
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал для CNN свои слова о том, что хотел перейти в мадридский «Реал»:
«Я был честным и открыл все свои чувства, все, что было в моем сердце. Я рад, что остался, ведь это мой город, я француз. Я хочу выиграть все трофеи в этом сезоне.
Париж – это мой город, я здесь родился и вырос. Играть за «ПСЖ» восхитительно, ведь ты выступаешь на глазах у семьи и друзей».
Мадридцы летом предложили за нападающего 200 миллионов евро, но ПСЖ отклонил это предложение.
Теперь, скорее всего, форвард перейдет в стан «сливочных» на правах свободного агента уже грядущим летом.
Уже с 1-го января Мбаппе получил право вести прямые переговоры с «Реалом». В СМИ сообщают, что стороны уже пришли к полной договоренности.
Огромная сумма и длительность. Опубликованы детали контракта Мбаппе с «Реалом».
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