Мбаппе: «Я рад, что остался в ПСЖ, ведь это мой город»

Форвард остался на родине еще на сезон

Килиан Мбаппе / фото - GSP

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал для CNN свои слова о том, что хотел перейти в мадридский «Реал»:

«Я был честным и открыл все свои чувства, все, что было в моем сердце. Я рад, что остался, ведь это мой город, я француз. Я хочу выиграть все трофеи в этом сезоне. Париж – это мой город, я здесь родился и вырос. Играть за «ПСЖ» восхитительно, ведь ты выступаешь на глазах у семьи и друзей».

Мадридцы летом предложили за нападающего 200 миллионов евро, но ПСЖ отклонил это предложение.

Теперь, скорее всего, форвард перейдет в стан «сливочных» на правах свободного агента уже грядущим летом.

Уже с 1-го января Мбаппе получил право вести прямые переговоры с «Реалом». В СМИ сообщают, что стороны уже пришли к полной договоренности.

Огромная сумма и длительность. Опубликованы детали контракта Мбаппе с «Реалом».