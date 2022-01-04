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Мбаппе забил 150 голов за ПСЖ

Форвард оформил хет-трик в матче Кубка Франции
Футбол Лига 1 (Франция)
12:10
Мбаппе забил 150 голов за ПСЖ
Фото: PSG

ПСЖ разгромил «Ванн» (4:0) в матче 1/16 финала Кубка Франции.

Хет-триком отметился форварда Килиан Мбаппе. Он забил уже 150 голов в составе парижан.

На данный момент француз находится в топ-3 форварда в истории клуба по результативности. Впереди – Златан Ибрагимович (156 голов) и Эдинсон Кавани (200).

За ПСЖ Мбаппе играет с 2017-го года. он близок к уходу из команды летом.

Андрей Усмонов
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ПСЖ Килиан Мбаппе

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