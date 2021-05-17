Мбаппе забил 40 мячей за сезон

Новый рекорд для молодого француза

Фото: AFP

ПСЖ дома разгромил «Реймс» (4:0) в матче 37 тура Лиги 1.

Один из мячей забил форвард Килиан Мбаппе. Это его 40-й мяч в сезоне во всех турнирах.

Этот показатель – новый личный рекорд для 22-летнего француза. Ранее его максимум был 39 мячей за сезон во всех турнирах, сообщает goal.com.

26 из них – в Лиге 1, где он является лучшим бомбардиром турнира, опережая ближайших преследователей на 6 мячей.