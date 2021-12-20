Дубль Мбаппе в матче с двумя пенальти вывел ПСЖ в следующий раунд Кубка Франции
Мбаппе забил 51-й мяч в году. Больше среди топ-лиг – только у Левандовски
Форвард отличился дублем в последнем матче за команду
09:26
Килиан Мбаппе / Фото: Getty Images
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сделал дубль в матче с «Феньи-Ольнуа» (3:0) в розыгрыше кубка Франции.
Как сообщает Opta, Мбаппе стал вторым самым результативным игроком года после форварда «Баварии» Роберта Левандовски среди топ-лиг. У француза 51 забитый мяч в году за клуб и сборную, это второе место. У поляка – 69 мячей.
Кроме 51-го гола, у Мбаппе также 22 голевые передачи в году.
Ранее стало известно, что ПСЖ предложил Мбаппе самую высокую зарплату в команде.
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