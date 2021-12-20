Мбаппе забил 51-й мяч в году. Больше среди топ-лиг – только у Левандовски

Форвард отличился дублем в последнем матче за команду

Килиан Мбаппе / Фото: Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сделал дубль в матче с «Феньи-Ольнуа» (3:0) в розыгрыше кубка Франции.

Как сообщает Opta, Мбаппе стал вторым самым результативным игроком года после форварда «Баварии» Роберта Левандовски среди топ-лиг. У француза 51 забитый мяч в году за клуб и сборную, это второе место. У поляка – 69 мячей.

Кроме 51-го гола, у Мбаппе также 22 голевые передачи в году.

Ранее стало известно, что ПСЖ предложил Мбаппе самую высокую зарплату в команде.