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Мечта фанатов воплотится? Роналду может стать одноклубником Месси

Португалец не очень доволен положением дел в МЮ
Футбол Лига 1 (Франция)
11 января 18:34
Мечта фанатов воплотится? Роналду может стать одноклубником Месси
Лионель Месси и Криштиану Роналду / фото - beIN SPORTS

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть Туманный Альбион, сообщает The Sun.

36-летний игрок недоволен положением дел в клубе, идущем на 7-м месте в чемпионате, и сменившим тренера посреди сезона.

Португалец обсудил с агентом Жорже Мендешем варианты дальнейшего развития событий, один из которых – переход в ПСЖ.

Парижане с радостью будут готовы принять нападающего в своей команде, так как летом Францию скорее всего покинет Килиан Мбаппе, который предположительно отправиться в «Реал».

К тому же, переход Криштиану принесет клубу огромную коммерческую выгоду за счет объединения под одной эмблемой двух главных символов мирового футбола в последние 15 лет – Лионеля Месси и Роналду.

В текущей кампании Роналду провел 22 матча за МЮ, в которых забил 14 голов и отдал 3 ассиста.

Напомним, ранее стало известно, как Роналду может повлиять на будущее Эрлинга Холанда.

Павел Харченко
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Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ

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