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«Мехелен» підписав гравця, який взимку перейшов у «Чорноморець»

За бельгійців виступає екс-гравець збірної України
Футбол В Европе
22:26
«Мехелен» підписав гравця, який взимку перейшов у «Чорноморець»
Хорхе Ернандес / Фото: Мехелен

Бельгійський «Мехелен» на офіційному сайті повідомив про трансфер 21-річного хавбека Хорхе Ернандеса.

З вільним агентом підписали контракт на 2 роки, з можливістю продовження ще на рік.

Зазначимо, що взимку Ернандес перейшов у одеський «Чорноморець», але через російське вторгнення не заграв за клуб жодного офіційного матчу.

Нагадаємо, у «Мехелені» грає українець Мар’ян Швед.

Карен Агабекян
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