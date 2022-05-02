Черноморец: «Клуб остается в состоянии подготовки к сезону. Все тренировки будут проводиться в безопасном месте»
«Мехелен» підписав гравця, який взимку перейшов у «Чорноморець»
За бельгійців виступає екс-гравець збірної України
Хорхе Ернандес / Фото: Мехелен
Бельгійський «Мехелен» на офіційному сайті повідомив про трансфер 21-річного хавбека Хорхе Ернандеса.
З вільним агентом підписали контракт на 2 роки, з можливістю продовження ще на рік.
Зазначимо, що взимку Ернандес перейшов у одеський «Чорноморець», але через російське вторгнення не заграв за клуб жодного офіційного матчу.
Нагадаємо, у «Мехелені» грає українець Мар’ян Швед.
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